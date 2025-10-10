13.6 C
Prizren
E premte, 10 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Prizrenasit në numër të madh mbështesin Totajn në tubimin e Shatërvanit

By admin

Teksa ka filluar numërimi mbrapsht deri në ditën e zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, sonte Partia Demokratike e Kosovës është duke mbajtur një tubimi në qytetin e Prizrenit.

 

Për të mbështetur këtë subjekt politik dhe kandidatin e tij për kryetar të Komunës së Prizrenit, Shaqir Totajn, doli një numër i madh qytetarësh.

Ky tubim masiv, i prirë nga Totaj, u mbajt në zemër të Prizrenit, në sheshin “Shatërvan”.

Marketing

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Duda Balje tregon se incizime me Shehollin është 6 vjet i vjetër, thotë se biseda s’kishte qëllime antikombëtare
Next article
Vetura i godet dy vajza në vendkalimin e shënuar për këmbësorë në Shirokë të Suharekës

Më Shumë

Fokus

Përurimi i rrugës Gorozhup – Pogaj, Kurti: Një hap i vogël për një lidhje të madhe mes Kosovës dhe Shqipërisë

Kryeministri në detyrë i së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministrin e Infrastrukturës, Hysen Durmishi, si dhe ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj,...
Fokus

Vashat e Bashkimit triumfojnë ndaj United Basketball në xhiron e parë

KBF Bashkimi ka shënuar fitore ndaj KBF United Basketball me rezultat 59:80 (14:26, 1:16, 17:25, 27:13) në ndeshjen e parë të edicionit të ri...

Krasniqi: Me Edon Canën, për një Rahovec që ecë përpara

Sulmohet një shtetase gjermane në Prizren – e lënduar rëndë, dërgohet në spital

Qeveria në detyrë subvencionon faturat e energjisë

FIBA Europe Cup: Bashkimi–Cibona zhvendoset në Zagreb, Prizreni do të presë ndeshjen kthyese

“Kobra” dënohet me 24 vjet burgim për vrasje

Vetura i godet dy vajza në vendkalimin e shënuar për këmbësorë në Shirokë të Suharekës

Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Prizren: I dehuri sulmon policët, njëri lëndohet

Komuna e Prizrenit dhe EEI nënshkruajnë memorandum për fuqizimin e edukimit medial në shkolla

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ shkyç lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Selmanaj vizitoi klubin e basketbollit të vajzave “Junior”: Ato janë e ardhmja e sportit

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Turizmi në rritje: Mbi 22 mijë vizitorë vizituan Prizrenin në gusht

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne