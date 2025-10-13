16.8 C
Prizren
E hënë, 13 Tetor, 2025
Punimet në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren drejt përfundimit

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se punimet për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në Rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren janë drejt përfundimit.

“Punimet në rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në Rr. Xhemë Gostivari në Prizren janë drejt përfundimit”, thuhet në njoftimin e ndërmarrjes.

Sipas KRU-së, gjatë procesit të punimeve janë hasur dëmtime të rrjetit të vjetërsuar (më të vjetër se 70 vite), dëmtime të cilat kanë shkaktuar rrjedhje të shumta nëntokësore për vite me radhë./PrizrenPress.com

Punime në rrugën Kobaj–Grazhdanik për zëvendësimin e gypit të ujësjellësit

