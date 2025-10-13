12.5 C
Aksione të Policisë në Prizren e qytete tjera – arrestohen 52 persona për prostitucion

By admin

Policia e Kosovës ka zhvilluar një sërë aksionesh në disa qytete të vendit, përfshirë Prizrenin, që kanë rezultuar me arrestimin e 52 personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari të paligjshme të prostitucionit, raporton PrizrenPress.

Në njoftim e policisë thuhet se Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Njerëz (DHTNj) gjatë periudhës kohore gusht – tetor 2025 ka realizuar disa plane operative që kanë zbuluar raste të tilla në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Pejë.

“Pas trajtimit të informacioneve dhe veprimeve hetimore dhe operative, DHTNj ka zhvilluar pesë plane operative në rajonin e Prishtinës, Prizrenit, Ferizajit dhe Pejës, me ç’rast janë arrestuar 52 persona (femra dhe meshkuj), në mesin e tyre shtetasë kosovarë dhe shtetasë të huaj, të dyshuar për kundërvajtjen ‘Marrje me Prostitucion’”, thuhet në njoftimin e Policisë.

Nga këto aksione, janë iniciuar gjithsej 26 raste, të cilat janë referuar tek gjykatat kompetente për trajtim ligjor. Ndaj të dyshuarve është shqiptuar dënim me gjobë, ndërsa për shtetasit e huaj është vendosur edhe masa e dëbimit nga territori i Republikës së Kosovës dhe ndalesë hyrjeje për tre vite.

“Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar që të parandalojë, hetojë, por edhe të trajtojë të gjitha rastet që bien ndesh me ligjet e Republikës së Kosovës”, përfundon njoftimi i policisë./PrizrenPress.com

Lajmet e Fundit

