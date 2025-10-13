Fitore historike në Stokholm: Kosova trondit Suedinë

Kosova ka shkruar histori, duke mposhtur Suedinë 1–0 në Stokholm falë golit të Fisnik Asllanit në minutën e 36-të.
“Dardanët” zhvilluan një ndeshje të jashtëzakonshme, me Muriçin hero në portë dhe me mbrojtje të pathyeshme ndaj Isak, Elanga e Gyökeres.
Kjo është fitorja e parë e Kosovës në tokën suedeze dhe e dyta radhazi ndaj Suedisë, që e mban të gjallë ëndrrën për Kampionatin Botëror.
