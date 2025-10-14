12.4 C
Prizren
E martë, 14 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Temperaturat deri në 16 gradë Celsius

By admin

Moti i vranët dhe me intervale me diell, parashihet për sot.

Sipas IHMK-së, temperaturat minimale do jenë  4-8 gradë celsius, ndërsa temperaturat maksimale: 13-16°C.

Era do fryjë nga veriperendimi, 1–4 m/s.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fitore historike në Stokholm: Kosova trondit Suedinë
Next article
21 vjet nga tragjedia e maturantëve të Malishevës

Më Shumë

Sport

Kosova dhe Sllovenia ndahen pa fitues, 0:0 në Prishtinë

Kosova dhe Sllovenia përfunduan pa gola (0:0) në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës, e zhvilluar sonte në stadiumin e Prishtinës. Takimi u karakterizua me...
Lajme

Artan Abrashi: Nesër është dita e ndryshimit në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka bërë thirrje për mobilizim qytetar në prag të ditës së votimit,...

Ndalohen disa raste të tentimeve për shmangie doganore në Vërmicë

Artan Abrashi vizitoi ‘Proton Cable’, krenari për prodhimin industrial në Prizren

Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini organizoi sesion vedisues për Tetorin Roz në Velezhë

Artan Abrashi: Mbështetja në Kurillë tregon se qytetarët duan ndryshim në Prizren

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë

Liria pret Trepçën, sot në shtëpi

VV-ja në tubimin përmbyllës: Plane të mëdha për ta bërë Prizrenin qendrën më të madhe të zhvillimit

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Punëtori për restaurimin e eksponateve prej druri në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Vetura i godet dy vajza në vendkalimin e shënuar për këmbësorë në Shirokë të Suharekës

Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)

Voton Artan Abrashi

Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne