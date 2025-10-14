Haxhi Avdyli i merr vetëm 1 mijë e 417 vota në Prizren

KQZ për Kuvendin Komunal të Prizrenit ka numëruar 94,92% e vendvotimeve
Sipas renditjes aktuale, PDK është e para me 32.76 %. LVV është e dyta me rreth 21 %, derisa LDK e treta me 14.02 %.
Në votimin për Kuvendin Komunal të Prizrenit si bartës i listës së GUXO ka kandiduar edhe Haxhi Avdyli, i cili s’ka arritur të marrë as 2 mijë vota.
Sipas të dhënave të deritanishme, ai ka vetëm 2,58% apo 1 mijë e 417 vota.
