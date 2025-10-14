15.5 C
Prizren
E martë, 14 Tetor, 2025
type here...

Sport

Heroi i ndeshjes me Serbinë, Rei Manaj, shpërnda mesazhin: Ishte për Kosovën

By admin

Pas një nate historike për Kombëtaren shqiptare, Rey Manaj është shndërruar në simbolin e fitores ndaj Serbisë. Sulmuesi kuqezi realizoi një gol spektakolar që jo vetëm i dha Shqipërisë tri pikët, por edhe mbeti në kujtesën e gjithë shqiptarëve si një moment krenarie kombëtare.

Festa me shqiponjë dhe mesazhi emocional që pasoi, e kanë bërë Manajn një figurë të dashur jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë e diasporë.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Manaj e bëri të qartë se kjo fitore kishte një dedikim të veçantë:

“Kjo fitore është për ta”, shkroi ai në një video ku shfaqej duke festuar golin dhe fëmijët e Kosovës në luftë.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Haxhi Avdyli i merr vetëm 1 mijë e 417 vota në Prizren
Next article
Sekuestrohen dy armë dhe 82 fishekë në Korishë të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Kosova në zgjedhje lokale, 26,654 qytetarë votojnë për herë të parë

Sot, qytetarët e Kosovës u drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët dhe anëtarët e 38 komunave të vendit. Këtë herë, 2,025,105 votues...
Fokus

Artan Abrashi pas mbylljes së votimeve: Balotazhi na pret – Prizreni do të fitojë!

Pas përfundimit të votimeve për zgjedhjet lokale, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka reaguar me një mesazh...

Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

Qyteti i balotazhit/ Komuna që u qeveris nga LDK, PDK dhe VV – historiku i zgjedhjeve në Prizren

Vetura i godet dy vajza në vendkalimin e shënuar për këmbësorë në Shirokë të Suharekës

Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi do të maten me votë edhe një herë në balotazh

Ndalohen disa raste të tentimeve për shmangie doganore në Vërmicë

Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

21 vjet nga tragjedia e maturantëve të Malishevës

Liria lëshon fitoren në fund, barazon 2:2 me Trepçën në Prizren

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Komuna e Prizrenit dhe EEI nënshkruajnë memorandum për fuqizimin e edukimit medial në shkolla

Sonte Serbia – Shqipëria, luhet për histori dhe kualifikim në Botëror

E pazakontë: Qytetari nga Rahoveci e voton Rey Manajn në zgjedhje

Shaqir Totaj viziton Kushninin e Hasit: Banorët mbështesin fitoren më 12 tetor

Voton Artan Abrashi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne