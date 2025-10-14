Sekuestrohen dy armë dhe 82 fishekë në Korishë të Prizrenit

Policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion në fshatin Korishë të Prizrenit, ku janë sekuestruar dy armë dhe 82 fishekë gjahu, pas raportimit të një qytetari për një rast shqetësues.
“Sipas deklaratës së ankuesit, ai kishte vërejtur një person të dyshuar duke nxjerrë një armë të gjatë nga automjeti i tij. Ankuesi ka shprehur frikë për shkak të mosmarrëveshjeve të mëhershme me të dyshuarin lidhur me një pronë kontestuese”, thuhet në njoftimin e PK-së, raporton PrizrenPress.
Me urdhër verbal të Prokurorit të Shtetit dhe me pëlqimin e gjyqtarit të procedurës paraprake, njësitë policore kanë kryer bastisje në banesën e të dyshuarit në prani të avokatit mbrojtës të caktuar sipas detyrës zyrtare.
“Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar si dëshmi materiale: një pushkë gjahu njëtyëshe, një pushkë ajrore dhe tetëdhjetë e dy (82) fishekë gjahu”, bëhet e ditur në njoftim.
Hetimet kanë konstatuar se të gjitha armët e gjetura rezultojnë të jenë me leje valide të lëshuara nga organet kompetente. I dyshuari ka pranuar se më 12.10.2025 e kishte nxjerrë armën nga automjeti me qëllim ta dërgonte për riparim.
“Prokurori i Shtetit është njoftuar sërish për veprimet e ndërmarra. Sipas vendimit të tij, armët e gjetura do të sekuestrohen përkohësisht për shkaqe sigurie, ndërsa rasti do të procedohet në mënyrë të rregullt. Hetimet lidhur me rastin janë në vazhdim”, thuhet në fund të njoftimit të Policisë së Kosovës./PrizrenPress.com
