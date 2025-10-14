Infografika e D4D-së për Gorozhupin e Prizrenit: Sfida të mëdha, por potencial i lartë për zhvillim rural

Demokracia për Zhvillim (D4D) ka publikuar një infografikë për fshatin Gorozhup të Prizrenit, e cila paraqet sfidat aktuale me të cilat përballet komuniteti, por edhe mundësitë për zhvillim të qëndrueshëm rural.
Sipas gjetjeve të D4D-së, mbi 25 fëmijë të moshës 0–5 vjeç nuk ndjekin asnjë institucion parashkollor, për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe kostos së transportit privat.
Gjithashtu, mungesa e transportit publik kufizon qasjen në arsim dhe mundësitë për punësim, veçanërisht për gratë, duke ndikuar në pjesëmarrjen e tyre në jetën ekonomike të zonës.
Raporti thekson se investimet në transport publik, ndriçim dhe arsim parashkollor do të ishin hapa të rëndësishëm për zhvillim afatgjatë dhe përfshirje më të madhe të grave në ekonomi.