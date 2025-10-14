11.2 C
Driton Selmanaj me 1,534 vota më pak se LDK-ja në Prizren

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka marrë 1,534 vota më pak se sa subjekti i tij politik në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.

Sipas rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Selmanaj ka siguruar 6,162 vota, që përbëjnë 10.66% të votave për kryetar komune. Ndërkohë, LDK-ja, ku ai ishte bartës i listës për Kuvend Komunal, ka grumbulluar 7,696 vota, ose 14.02% të votave.

Kjo diferencë tregon se një pjesë e votuesve kanë mbështetur LDK-në si subjekt politik, por nuk kanë votuar për kandidatin e saj për kryetar.

Në zgjedhjet e 12 tetorit, gara për kryetar të Prizrenit u dominua nga dy kandidatët kryesorë: Shaqir Totaj nga PDK dhe Artan Abrashi nga Vetëvendosje.

Asnjëri nuk arriti të sigurojë shumicën absolute, prandaj Prizreni shkon në balotazh, ku qytetarët do të vendosin mes Totajt dhe Abrashit për mandatin e ardhshëm katërvjeçar./PrizrenPress.com/

U raportua i zhdukur, gjendet i vdekur një 17-vjeçar në një fshat të Prizrenit
Rexhaj: Në balotazh do të ketë ndryshim në Prizren

