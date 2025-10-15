13.3 C
Ja me cilën parti pret bashkëpunim Shaqir Totaj në Prizren

By admin

Kryetari aktual i Prizrenit Shaqir Totaj, ka treguar se me cilën parti pret bashkëpunim.

Totaj, i ftuar në “Edicionin Special” në Klan Kosova, tha se nga komuniteti boshnjak kanë pasur numër të madh të votave sepse kanë marrëdhënie të mira, dhe presin ta kenë prapë të njëjtin raport.

Ai potencoi se raporte të mira ka edhe me komunitetin turk, me të cilët tha se pret të ketë takim.

“Me komunitetin boshnjak kam raporte shumë të mirë, edhe nga puna ime e mëhershme, natyrisht që presim përkrahje sepse kemi pas bashkëpunim e marrëveshje. Edhe numri i madh i votave në lagjet me boshnjakë nuk ka ardhë rastësisht”, tha Totaj.

Sa i përket blerjes së votave, Totaj tha se VV në mënyrë ilegale, tre ditë para zgjedhjeve i kanë dhënë 25 milionë për studentët, dhe kjo sipas tij është dyshim për qëllime elektorale.

