15.3 C
Prizren
E mërkurë, 15 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

By admin

Ekipet e kontrollës të Njësisë së Prizrenit, nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova”, kanë zbuluar një lidhje të jashtëligjshme me rrjetin e ujësjellësit gjatë një kontrolli të rregullt në terren, në fshatin Hoçë e Vogël.

Nga kompania kanë bërë të ditur se ky është një veprim i ndaluar me ligj, i cili përbën shkelje të rëndë sipas rregulloreve të Autoritetit Rregullativ për Ujëra dhe Mbeturina (ARRU), dhe mund të sjellë pasoja ligjore për personat përgjegjës.

“KRU Gjakova” ka apeluar tek qytetarët që të shmangin çdo ndërhyrje të paautorizuar në rrjetin e ujësjellësit, duke theksuar se inspektimet në terren po vazhdojnë në të gjitha zonat e shërbimit, me synim sigurimin e furnizimit të barabartë dhe të rregullt me ujë për të gjithë konsumatorët.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup
Next article
Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Më Shumë

Lajme

Përurohen fusha e sportit, hapësirat gjelbëruese dhe kabinetet moderne në shkollën “Fadil Hisari” në Prizren

Në ambientet e shkollës fillore “Fadil Hisari” në Prizren u përuruan sot fusha e re e sportit, hapësirat gjelbëruese si dhe kabinetet moderne të...
Lajme

Bali Muharremaj: Asfaltohet “Rruga e Shkupit” që lidh Tërrnjen, Studençanin dhe Nëpërbishtin

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka njoftuar është asfaltuar “Rruga e Shkupit”, një rrugë kyçe që lidh tri fshatra të komunës: Tërrnje,...

Shaqir Totaj shpall fitoren në Prizren: Do ta udhëheqim qytetin edhe 4 vitet e ardhshme

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

UBO: Bali Muharremaj 45.7% në Suharekë

Gara në Prizren, ky është rezultati pas numërimit të mbi 64 % të votave

Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë

Lulzim Fejzullahi – Nga pjatalarës në një prej afaristëve më të suksesshëm shqiptarë në Austri

Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

Prizren: Numërohen mbi 94 për qind e votave për asamble, ky është rezultati

Numërrohen rreth 25% të votave në Suharekë, AAK 45.44%, LDK 32.54%

Si mund të përfitojë Kosova nga deliri i Donald Trump

‘Hidroregjioni Jugor’: Është stabilizuar furnizimi me ujë në lagjen ‘Ortakoll’

Artan Abrashi vizitoi ‘Proton Cable’, krenari për prodhimin industrial në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne