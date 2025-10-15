15.3 C
Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim përfaqësuesit e projektit britanik “Integriteti Gjyqësor”

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, priti sot në një takim zyrtar dy ish-Kryeprokurorë të Mbretërisë së Bashkuar, Nick Hawkins dhe z.Douglas Mackay, të cilët aktualisht janë përfaqësues të projektit rajonal “Integriteti Gjyqësor”, të mbështetur nga Qeveria Britanike dhe i zbatuar nga organizata Security Criminal Justice Solutions (SCJS).

Gjatë takimit u zhvillua një diskutim i thelluar mbi disa aspekte kyçe për avancimin e hetimeve dhe përmirësimin e menaxhimit në prokurori.

U theksua rëndësia e vlerësimit dhe mbikëqyrjes së rasteve më të komplikuara, të cilat kërkojnë ekspertizë të veçantë dhe përkushtim të lartë në trajtimin e tyre. Përveç kësaj, u diskutuan mënyrat për përmirësimin e metodave hetimore, përdorimin e teknologjive moderne dhe forcimin e kapaciteteve profesionale të prokurorëve, me qëllim rritjen e cilësisë, efikasitetit dhe shpejtësisë së hetimeve.

Po ashtu, u evidentua nevoja për ngritjen e kapaciteteve menaxheriale dhe fuqizimin e rolit të Kryeprokurorit, me qëllim përmirësimin e koordinimit dhe efikasitetit të punës. U theksua rëndësia e një udhëheqjeje të fortë dhe të koordinuar nga Kryeprokurori, i cili ka një rol vendimtar në drejtimin strategjik të hetimeve dhe mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit.

Kryeprokurori Kryeziu, falenderoi përfaqësuesit e projektit për angazhimin dhe mbështetjen e vazhdueshme në përpjekjet për avancimin e sistemit të drejtësisë penale, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit të institucioneve.

