Tetori i ndërgjegjësimit – Dyshohet se aparati i mamografisë në QKMF-në e Suharekës është jashtë funksionit!

By admin

”Ndërsa në gjithë botën tetori shënohet si muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, në Suharekë po ndodh e kundërta. Aparati i mamografisë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) është jashtë funksionit, duke privuar gratë e komunës nga një prej ekzaminimeve më të rëndësishme për zbulimin e hershëm të kësaj sëmundjeje”, thuhet në një ankesë të arritur në redaksinë e klankosova.tv, nga një platformë lokale me përdorues; Suhareka Aktuale.

Ata thonë se gratë e kësaj komune meritojnë kujdes duke iu ofruar kontrolle falas, fushata sensibilizuese dhe diagnostikime parandaluese.

Klankosova.tv deri në momentin e publikimit të lajmit, ende nuk ka arritur të marrë verzionin zyrtar të autoriteteve komunale apo QKMF-së, dhe sapo të ketë detaje mbi zhvillimin do t’ju mbajë të informuar.

Djali i Behxhet Xheladinit u intervistua rreth dyshimeve për blerje të votave mëngjesin e 12 tetorit
59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

