Përurohen fusha e sportit, hapësirat gjelbëruese dhe kabinetet moderne në shkollën “Fadil Hisari” në Prizren

Në ambientet e shkollës fillore “Fadil Hisari” në Prizren u përuruan sot fusha e re e sportit, hapësirat gjelbëruese si dhe kabinetet moderne të informatikës dhe shkencave natyrore.
Pjesë e këtij përurimi ishte edhe kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili theksoi rëndësinë që institucionet lokale i kushtojnë arsimit dhe përmirësimit të kushteve të mësimdhënies.
Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, vlerësoi këto investime si një hap të rëndësishëm drejt krijimit të kushteve më të mira për nxënësit dhe mësimdhënësit, duke theksuar se investimet në arsim janë investime për të ardhmen.
Ndërkaq, drejtori i shkollës “Fadil Hisari”, Fidan Axhillari, falënderoi Komunën e Prizrenit për mbështetjen dhe përkushtimin ndaj arsimit, duke theksuar se këto investime do të ndikojnë ndjeshëm në përmirësimin e cilësisë së procesit mësimor.
Ky investim, përveç përmirësimit të infrastrukturës fizike të shkollës, kontribuon edhe në motivimin e nxënësve dhe stafit arsimor drejt një mësimi më cilësor dhe bashkëkohor.
