14.6 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Përurohen fusha e sportit, hapësirat gjelbëruese dhe kabinetet moderne në shkollën “Fadil Hisari” në Prizren

By admin

Në ambientet e shkollës fillore “Fadil Hisari” në Prizren u përuruan sot fusha e re e sportit, hapësirat gjelbëruese si dhe kabinetet moderne të informatikës dhe shkencave natyrore.

Pjesë e këtij përurimi ishte edhe kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili theksoi rëndësinë që institucionet lokale i kushtojnë arsimit dhe përmirësimit të kushteve të mësimdhënies.

KLIKO EDHE:

https://www.facebook.com/share/r/1BNgPjXjEb/

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, vlerësoi këto investime si një hap të rëndësishëm drejt krijimit të kushteve më të mira për nxënësit dhe mësimdhënësit, duke theksuar se investimet në arsim janë investime për të ardhmen.

Ndërkaq, drejtori i shkollës “Fadil Hisari”, Fidan Axhillari, falënderoi Komunën e Prizrenit për mbështetjen dhe përkushtimin ndaj arsimit, duke theksuar se këto investime do të ndikojnë ndjeshëm në përmirësimin e cilësisë së procesit mësimor.

KLIKO EDHE:

https://www.facebook.com/share/v/1aQfeBhPRi/

Ky investim, përveç përmirësimit të infrastrukturës fizike të shkollës, kontribuon edhe në motivimin e nxënësve dhe stafit arsimor drejt një mësimi më cilësor dhe bashkëkohor.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit
Next article
Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë

Më Shumë

Lajme

Artan Abrashi vizitoi ‘Proton Cable’, krenari për prodhimin industrial në Prizren

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, vizitoi kompaninë moderne Proton Cable, e cila me teknologjinë e avancuar SIEMENS dhe standardet ndërkombëtare VDE dhe...
Lajme

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

Drejtoria e Hetimit të Trafikimit të Narkotikëve në Prizren ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për të identifikuar dhe arrestuar Fazli (Shaip) Nrecajn, të lindur...

Bali Muharremaj: Asfaltohet “Rruga e Shkupit” që lidh Tërrnjen, Studençanin dhe Nëpërbishtin

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Shaqir Totaj dhe Halil Kastrati nënshkruajnë për ndërtimin e 50 shtëpive të reja për familjet në nevojë të Prizrenit

117 lidhje ilegale të ujësjellësit të shkyçura në Prizren, Suharekë, Malishevë e Dragash

Policia në Prizren, gjatë muajit shtator ka ndaluar 30 lypsarë në rrugë

Totaj: Fitorja ime në Prizren nuk kontestohet

Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

Derbi i madh në Suharekë

Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik

Kryetari i Dragashit apelon për vetorganizim të qytetarëve pas reshjeve të borës

Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne