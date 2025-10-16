13.3 C
Prizren
E enjte, 16 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Dy pistoleta sekestrohen në Prizren

By admin

Policia e Kosovës përmes Drejtorisë Rajonale të Prizrenit ka ndërmarrë dy operacione të ndara gjatë ditëve të fundit, të cilat kanë rezultuar me sekuestrimin e dy armëve të zjarrit të llojit pistoletë dhe me inicimin e procedurave penale ndaj dy personave të dyshuar.

Sipas njoftimit të Policisë, rasti i parë është regjistruar më 14 tetor në Stacionin Policor të Prizrenit, pas publikimit të një videoje në rrjetin social TikTok, ku një person shihej duke mbajtur një armë zjarri, raporton PrizrenPress.

Pas identifikimit të tij, njësitet e hetimeve kanë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me gaz të tipit “BLOW F92 Cal. 9 mm”. Me urdhër të prokurorit kujdestar, ndaj të dyshuarit është inicuar procedurë penale dhe ai është ndaluar për 48 orë.

Ndërkohë, rasti i dytë ka ndodhur më 16 tetor, ku Sektori Rajonal i Hetimeve në Prizren, pas informatave operative, ka kryer një kontroll në shtëpinë e një personi të dyshuar në Krushë të Madhe.

Gjatë kontrollit është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri – pistoletë, ndërsa rasti është proceduar sipas procedurës së rregullt në bashkëpunim me Prokurorinë Shtetërore.

Të dy personat e përfshirë janë nën hetim për veprën penale “Mbajtje në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armës”.

Policia e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, duke u bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë me autoritetet për raportimin e çdo rasti të dyshimtë që mund të cenojë qetësinë dhe sigurinë në vend./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Florentina Kallaba do të ndajë drejtësinë në Kampionatin Botëror të vajzave në futsall
Next article
Në Vërmicë ndalohen dy çanta luksoze me vlerë mbi 16 mijë euro

Më Shumë

Fokus

PDK-ja i përgjigjjet Abrashit: Prizreni zgjodhi punën, jo arrogancën

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka reaguar ndaj akuzave të kandidatit të Vetëvendosjes për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, për blerje votash gjatë ditës...
Fokus

Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

Kryesuesi i qendrës së votimit në shkollën “Lidhja e Prizrenit” në Prizren,Afrim Tartallari, ka bërë të ditur se janë hasur disa mungesa në momentin...

Eminem pritet të bëhet sërish gjysh, vajza e tij jep lajmin e bukur

Artan Abrashi: Nesër është dita e ndryshimit në Prizren

Punimet në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren drejt përfundimit

Në Vërmicë ndalohen dy çanta luksoze me vlerë mbi 16 mijë euro

E pazakontë: Qytetari nga Rahoveci e voton Rey Manajn në zgjedhje

Artan Abrashi pas mbylljes së votimeve: Balotazhi na pret – Prizreni do të fitojë!

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Gara në Prizren, ky është rezultati pas numërimit të mbi 64 % të votave

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje

Florentina Kallaba do të ndajë drejtësinë në Kampionatin Botëror të vajzave në futsall

Sot fillon numërimi i fletëvotimeve për asamblistë

Fitore historike në Stokholm: Kosova trondit Suedinë

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Tri ditë ende pa gjurmë, vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Halim Sopajt

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne