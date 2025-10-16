Dy pistoleta sekestrohen në Prizren

Policia e Kosovës përmes Drejtorisë Rajonale të Prizrenit ka ndërmarrë dy operacione të ndara gjatë ditëve të fundit, të cilat kanë rezultuar me sekuestrimin e dy armëve të zjarrit të llojit pistoletë dhe me inicimin e procedurave penale ndaj dy personave të dyshuar.
Sipas njoftimit të Policisë, rasti i parë është regjistruar më 14 tetor në Stacionin Policor të Prizrenit, pas publikimit të një videoje në rrjetin social TikTok, ku një person shihej duke mbajtur një armë zjarri, raporton PrizrenPress.
Pas identifikimit të tij, njësitet e hetimeve kanë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me gaz të tipit “BLOW F92 Cal. 9 mm”. Me urdhër të prokurorit kujdestar, ndaj të dyshuarit është inicuar procedurë penale dhe ai është ndaluar për 48 orë.
Ndërkohë, rasti i dytë ka ndodhur më 16 tetor, ku Sektori Rajonal i Hetimeve në Prizren, pas informatave operative, ka kryer një kontroll në shtëpinë e një personi të dyshuar në Krushë të Madhe.
Gjatë kontrollit është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri – pistoletë, ndërsa rasti është proceduar sipas procedurës së rregullt në bashkëpunim me Prokurorinë Shtetërore.
Të dy personat e përfshirë janë nën hetim për veprën penale “Mbajtje në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armës”.
Policia e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, duke u bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë me autoritetet për raportimin e çdo rasti të dyshimtë që mund të cenojë qetësinë dhe sigurinë në vend./PrizrenPress.com
