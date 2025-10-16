Protesta kundër Gjykatës Speciale në Tiranë: Rruga e Kombit pa pagesë

Qeveria në Shqipëri ka vendosur ta bëjë rrugën e Kombi pa pagesë për dy ditë.
Kjo për shkak të protestës në Tiranë kundër Gjykatës Speciale.
Rruga e Kombit do të jetë pa pagesë prej nesër në orën 09:00 deri të shtunën në orën 19:00.
