10.6 C
Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

Debutim dinjitoz i Bashkimit në FIBA Europe Cup

By admin

Bashkimi debutoi në grupet e FIBA Europe Cup. Nënkampioni i Kosovës pësoi nga Cibona në Kroaci me rezultat 93:79 (18:22, 29:19, 27:15, 19:23), raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen shumë mirë, duke arritur të fitojë çerekun e parë 18:22, derisa lojë e baraspeshuar u zhvillua në çerekun e dytë, deri në minutën e fundit, pranë rezultatit 39:39, por më pas vendasit u shkëputën, duke shkuar në pushim me rezultat 47:41.

Kroatët ishin më të mirë në periodën e tretë, 27:15, ku shifrat pas 30 minutash ishin 74:56, derisa dhjetë minutat e fundit ishin më të baraspeshuar, por që nuk kishte dallim të madh në rezultatin përfundimtar, që ishte 93:79.

Te Bashkimi u dalluan Kyan Anderson me 22 pikë, Jan Palokaj me 16 dhe Isaiah Cousins me 15.

Ndeshjen e ardhshme Bashkimi e zhvillon si mysafir i Pallacanestro Reggiana më 22 tetor./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

Më Shumë

Lajme

Prizren/ 4 persona të ndaluar dhe 14 aktakuza për vepra penale

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar për një sërë veprimesh të ndërmarra gjatë ditëve të fundit, që përfshijnë ndalime të personave të dyshuar, kërkesa...
Sport

Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

Bashkimi do të debutojë sonte ne grupet e FIBA Europe Cup. Prizrenasit për herë të parë garojnë në grupet e kësaj gare shumë të rëndësishme...

Exit Polli i Klan Kosovës për Prizren: Shaqir Titaj i PDK-së bindshëm i pari

Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup

Nait Hasani kërkon dorëheqjen e kryetarit të PDK-së

Ndalohen disa raste të tentimeve për shmangie doganore në Vërmicë

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ shkyç lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

Liria pret Trepçën, sot në shtëpi

Zafir Berisha vazhdon fushatën në lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’: Zëri juaj vendos më 12 tetor

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 1900 gjoba në trafik

Fitore historike: Shqipëria mposht Serbinë

E trishtë: Varroset sot i riu 17-vjeçar që humbi jetën me motor në Prizren

Qyteti i balotazhit/ Komuna që u qeveris nga LDK, PDK dhe VV – historiku i zgjedhjeve në Prizren

Sot varroset i riu nga Vërmica e Malishevës, që vdiq disa ditë pasi u lëndua në vendin e punës

Punimet në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren drejt përfundimit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne