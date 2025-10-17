14.2 C
Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
type here...

FokusKulture

Sonte promovohen dy libra në Prizren

By admin

Librat  “Materiale nga etnokultura e Opojës” i autorit Xhafer Kabashi dhe “Lirika popullore e Opojës” i Dr. Yriet Berisha promovohen sonte në Prizren.

Promovimi organizohet në orën 19:00 në Shtëpinë e Kulturës “Xhemail Berisha”.

Kjo në një ngjarje që synon të nxjerrë në pah vlerat etnokulturore dhe folklorike të trevës së Opojës.

Aktiviteti  organizohet  nga Shoqata për Kulturë dhe Art “Fidani” në bashkëpunim me Shoqatën Kulturore “Ymer Prizreni”.

Organizatorët ftojnë të gjithë artdashësit që të marrin pjesë në këtë ngjarje kulturore.

Programi përfshin:
• Kumtesa mbi përmbajtjen dhe vlerësimin e veprave
• Recital poetik
• Pjesë muzikore tradicionale

Previous article
Debutim dinjitoz i Bashkimit në FIBA Europe Cup
Next article
Sot protestohet në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë

Më Shumë

Lajme

Kapen produkte kozmetike dhe farmaceutike në Vërmicë, ishin të padeklaruara

Dogana e Kosovës ka bërë të ditur se në pikëkalimin kufitar në Vermicë, kanë ndaluar për kontroll të detajuar një automjet ku kanë kapur...
Lajme

Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, sot e ka mandatuar kryetarin e VV-së, Albin Kurti për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Në...

Gara në Prizren, ky është rezultati pas numërimit të mbi 64 % të votave

Djali i Behxhet Xheladinit u intervistua rreth dyshimeve për blerje të votave mëngjesin e 12 tetorit

E trishtë: Varroset sot i riu 17-vjeçar që humbi jetën me motor në Prizren

UBO: Bali Muharremaj 45.7% në Suharekë

Prizren: Numërohen mbi 94 për qind e votave për asamble, ky është rezultati

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Eminem pritet të bëhet sërish gjysh, vajza e tij jep lajmin e bukur

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Prizren: Konfiskohet BMW XM me targa zvicerane, drejtuesi me 114 gjoba nën ndalesë

Exit Polli i Klan Kosovës për Prizren: Shaqir Titaj i PDK-së bindshëm i pari

Zafir Berisha ushtron të drejtën e votës: Zgjedhjet janë festa e demokracisë!

Sot varroset i riu nga Vërmica e Malishevës, që vdiq disa ditë pasi u lëndua në vendin e punës

PDK-ja i përgjigjjet Abrashit: Prizreni zgjodhi punën, jo arrogancën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne