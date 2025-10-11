Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast zhdukjeje të raportuar në Prizren.
Sipas raportit 24-orësh, rasti është evidentuar më 8 tetor 2025 në rrugën “Ukë Bytyqi”. Një nënë ka njoftuar policinë se djali i saj është larguar në drejtim të panjohur dhe nuk dihet për vendndodhjen e tij.
“Rr. Ukë Bytyqi, Prizren 08.10.2025 – NN. Ankuesja ka njoftuar policinë se djali i saj mashkull kosovar, është larguar në drejtim të panjohur dhe nuk dihet për vendndodhjen e tij. Rasti në hetime”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës./PrizrenPress.com
