Aksidenti i rëndë në autostradën Prishtinë-Prizren

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në orët e mëngjesit në autostradën Prishtinë-Prizren. Një person ka mbetur i lënduar nga një aksident trafiku i ndodhur mëngjesin e sotëm mes dy automjeteve në autostradën “Ibrahim Rugova”.
Këtë e konfirmoi zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Bajram Krasniqi.
“Rreth orës 08:05, policia është njoftuar për një aksident trafiku. Njësia e trafikut (autostradës), njofton se në autostradën për Shqipëri, drejtimi Prishtinë-Prizren (km i 25), ka ndodhur aksident trafiku ku të përfshira kanë qenë dy automjete. Si pasojë e aksidentit, një person ka kërkuar ndihmë mjekësore, tha Krasniqi.
