360 kg mish dhe bombola gazi të padeklaruara ndalohen në Vërmicë

By admin

Zyrtarët doganorë në pikëkalimin kufitar të Vërmicës kanë ndaluar një automjet për kontroll të detajuar gjatë kontrolleve rutinore, ku është zbuluar mall i padeklaruar.

Sipas njoftimit të Doganës së Kosovës, edhe pse personi përgjegjës kishte bërë deklarim negativ për posedimin e mallrave, gjatë kontrollit të automjetit janë gjetur mallra të fshehura, raporton PrizrenPress.

Mallrat e padeklaruara përfshinin 360 kilogramë mish qafe derri (pa kocka) dhe 96 bombola gazi për përdorim shtëpiak (me përmbajtje 190 gram secila).

“Për mallrat në fjalë, pala nuk ka paraqitur faturë apo dokumentacion përcjellës, dhe si pasojë, ato janë ndaluar deri në përfundimin e procedurave përkatëse. Ndaj personit përgjegjës është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore, në bazë të nenit 244 të Kodit Doganor dhe të Akcizës së Kosovës (KDAK)”, thuhet në njoftimin e institucionit.

Dogana e Kosovës mbetet e përkushtuar në forcimin e kontrolleve kufitare, parandalimin e kontrabandës dhe mbrojtjen e interesave ekonomike e shëndetësore të vendit./PrizrenPress.com

