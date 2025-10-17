12.2 C
Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
type here...

Sport

Sot derbi prizrenas ndez Ligën e Parë

By admin

Me një përballje të zjarrtë prizrenase nis sot sezoni i ri në Ligën e Parë të Meshkujve në basketboll.

Në ndeshjen hapëse të javës së parë, Proton Cable Prizreni do të përballet me New Basket, në një duel që pritet të sjellë rivalitet, pasion dhe emocione të forta, raporton PrizrenPress.

Takimi zhvillohet sot (e premte) në orën 17:00, në sallën “ISP Marigona” në Prishtinë, dhe do të jetë një test i rëndësishëm për të dy skuadrat që kanë objektiva ambicioze për këtë edicion.

Proton Cable Prizreni synon ta nisë sezonin me fitore dhe të dëshmojë forcën e saj në rrugën drejt rikthimit në elitën e basketbollit kosovar, ndërsa New Basket kërkon të tregojë potencialin dhe karakterin e ekipit të ri./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
360 kg mish dhe bombola gazi të padeklaruara ndalohen në Vërmicë
Next article
“UÇK marshon” drejt Tiranës, pamje nga pika kufitare në Vërmicë

Më Shumë

Lajme

UÇK-ja, përsëri i bën bashkë shqiptarët si dikur!

Nga Zafir Berisha UÇK-së si guerilja më e suksesëshme e shekullit 20, ishte edhe si rezultatë i shqiptarëve që erdhën nga e gjithë bota dhe...
Sport

Florentina Kallaba do të ndajë drejtësinë në Kampionatin Botëror të vajzave në futsall

Gjyqtarja kosovare Florentina Kallaba ka arritur suksesin më të madh në karrierën e saj, pasi është përzgjedhur në mesin e tetë gjyqtareve ndërkombëtare të...

Abrashi akuzon PDK-në për blerje të votave në Prizren

Drini i Bardhë rikthehet te fitoret, mposht Arbërinë në Dobraj

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Sekuestrohen dy armë dhe 82 fishekë në Korishë të Prizrenit

Punime në rrugën Kobaj–Grazhdanik për zëvendësimin e gypit të ujësjellësit

Aksidenti i rëndë në autostradën Prishtinë-Prizren

Rexhaj: Në balotazh do të ketë ndryshim në Prizren

PDK-ja i përgjigjjet Abrashit: Prizreni zgjodhi punën, jo arrogancën

Artan Abrashi pas mbylljes së votimeve: Balotazhi na pret – Prizreni do të fitojë!

PDK kërkon ndërhyrjen e KQZ-së në Malishevë: Procesi i numërimit po rrezikohet!

Liria pret Trepçën, sot në shtëpi

Infografika e D4D-së për Gorozhupin e Prizrenit: Sfida të mëdha, por potencial i lartë për zhvillim rural

Voton Artan Abrashi

Vetëm 17.8 për qind votuan në njërën prej qendrave më të mëdha të votimit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne