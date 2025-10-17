12.2 C
Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Arrihet koalicioni i parë për balotazh në Prizren

By admin

Lëvizja Vetëvendosje ka arritur marrëveshje koalicioni me Partinë e Re Demokratike për raudin e dytë të zgjedhjeve në Prizren.

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi tha se është pajtuar me partinë e zëvendëskryeministres në detyrë, Emilija Rexhepi, për balotazh.

“Ne u pajtuam që SZK-ja të jetë pjesë e degës ekzekutive dhe se do të vazhdojmë së bashku me projektet e mëdha që i përfshimë në buxhetin e Republikës së Kosovës. Po ashtu, do të kthejmë komunitetit boshnjak të drejtat dhe përfaqësimin që e meritojnë”, ka shkruar Abrashi.

Ai ka thënë se nëse arrin të bëhet kryetar do ta funksionalizojë Qendrën Kulturore Boshnjake.

“Biseduam për çështjen e Zëvendëskryetarin e Komunës për komunitete. Ky bashkëpunim është shprehje e respektit, bashkëjetesës dhe vizionit tonë të përbashkët për një Prizren gjithëpërfshirës, të drejtë dhe me mundësi të barabarta për të gjithë”, shtoi ai.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“UÇK marshon” drejt Tiranës, pamje nga pika kufitare në Vërmicë
Next article
UÇK-ja, përsëri i bën bashkë shqiptarët si dikur!

Më Shumë

Fokus

Qyteti i balotazhit/ Komuna që u qeveris nga LDK, PDK dhe VV – historiku i zgjedhjeve në Prizren

Prizreni është qeverisur nga PDK-ja, LDK-ja dhe VV-ja. Në zgjedhjet e së dielës gara kryesore zhvillohet në mes të VV-së dhe PDK-së. Prizreni, qendra e...
Fokus

Exit Polli i Klan Kosovës për Prizren: Shaqir Titaj i PDK-së bindshëm i pari

Klan Kosova ka publikuar exit poll-in për zgjedhjet e sotme lokale. Rezultatet e këtij exit polli për komunë të Prizrenit kanë treguar së më se...

Sot protestohet në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë

Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

Gara në Prizren, ky është rezultati pas numërimit të mbi 64 % të votave

Shaqir Totaj mesazh qytetarëve: Na besuat për punën, vazhdojmë me tranformimin e Prizrenit

Temperaturat deri në 16 gradë Celsius

Voton Albulena Balaj-Halimaj

Tetori i ndërgjegjësimit – Dyshohet se aparati i mamografisë në QKMF-në e Suharekës është jashtë funksionit!

E trishtë: Varroset sot i riu 17-vjeçar që humbi jetën me motor në Prizren

Nëna raporton zhdukjen e djalit në Prizren

Në Dragash mbahet “Karvani për Promovimin e Shëndetit”

Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

Heroi i ndeshjes me Serbinë, Rei Manaj, shpërnda mesazhin: Ishte për Kosovën

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

21 vjet nga tragjedia e maturantëve të Malishevës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne