Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
Drini i Bardhë rikthehet te fitoret, mposht Arbërinë në Dobraj

Pas disa ndeshjesh të vështira, Drini i Bardhë ka rikthyer moralin me një fitore të merituar 3-1 ndaj Arbërisë në Dobraj.

Lojtarët e ekipit treguan karakter dhe përkushtim, duke kontrolluar ndeshjen dhe shfrytëzuar çdo mundësi për të shënuar, raporton PrizrenPress.

UÇK-ja, përsëri i bën bashkë shqiptarët si dikur!

