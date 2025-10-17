11.9 C
P.C Prizreni fiton derbin prizrenas, nis sezonin me stil

By admin

Liga e Parë e Kosovës startoi me derbin prizrenas, ku Proton Cable Prizreni triumfoi ndaj New Basketit me rezultat 95–84.

Takimi, i zhvilluar në palestrën ISP Marigona në Prishtinë, solli lojë dinamike dhe rivalitet të fortë, por Proton Cable Prizreni dominoi në shumicën e ndeshjes, duke siguruar fitoren e parë të sezonit.

Një nisje e mbarë për skuadrën prizrenase, e cila synon rikthimin në elitën e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com

Fokus

Nëna raporton zhdukjen e djalit në Prizren

Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast zhdukjeje të raportuar në Prizren. Sipas raportit 24-orësh, rasti është evidentuar më 8 tetor 2025 në rrugën...
Lajme

Driton Selmanaj me 1,534 vota më pak se LDK-ja në Prizren

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka marrë 1,534 vota më pak se sa subjekti i tij...

Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

Aksidenti i rëndë në autostradën Prishtinë-Prizren

Policia ndalon dy persona në Prizren – dyshohet se kishin bërë pazare me vota për 120 euro

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

Exit Polli i Klan Kosovës për Prizren: Shaqir Titaj i PDK-së bindshëm i pari

Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

Kapen produkte kozmetike dhe farmaceutike në Vërmicë, ishin të padeklaruara

Në Dragash mbahet “Karvani për Promovimin e Shëndetit”

PDK kërkon ndërhyrjen e KQZ-së në Malishevë: Procesi i numërimit po rrezikohet!

Abrashi akuzon PDK-në për blerje të votave në Prizren

UÇK-ja, përsëri i bën bashkë shqiptarët si dikur!

Dy pistoleta sekestrohen në Prizren

Prizren/ 4 persona të ndaluar dhe 14 aktakuza për vepra penale

Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

