Sulmi me thikë ndaj gruas dhe të miturës/ Ja çfarë thotë raporti i policisë për rastin e rëndë të dhunës në familje në Prizren

Vrasje e rëndë e mbetur në tentativë është cilësuar rasti i djeshëm në Prizren ku një burrë ka therur me thikë gruan dhe vajzën e tij të mitur, duke iu shkaktuar lëndime të rënda.
Në raportin e sotëm 24-orësh policia njoftoi se i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa viktimat po mjekohen në Spitalin e Prizrenit.
Me datë 17.10.2025 rreth orës 00:20 pas mesnatës në rrugën “Rexhep Kabashi” në Prizren, policia njoftoi dje se ka pranuar informatën për një rast të dhunës në familje.
