12.4 C
Prizren
E shtunë, 18 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Sulmi me thikë ndaj gruas dhe të miturës/ Ja çfarë thotë raporti i policisë për rastin e rëndë të dhunës në familje në Prizren

By admin

Vrasje e rëndë e mbetur në tentativë është cilësuar rasti i djeshëm në Prizren ku një burrë ka therur me thikë gruan dhe vajzën e tij të mitur, duke iu shkaktuar lëndime të rënda.

Në raportin e sotëm 24-orësh policia njoftoi se i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa viktimat po mjekohen në Spitalin e Prizrenit.

“Prizren 17.10.2025 – 00:20. Është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, nën dyshimin se i njëjti u ka shkaktuar lëndime me mjet të mprehtë-thikë viktimave – bashkëshortes dhe vajzës së tij të mitur. Viktimat me lëndime të rënda trupore dhe janë dërguar në Spitalin Rajonal për tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, tha sot policia.

 

Me datë 17.10.2025 rreth orës 00:20 pas mesnatës në rrugën “Rexhep Kabashi” në Prizren, policia njoftoi dje se ka pranuar informatën për një rast të dhunës në familje.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
P.C Prizreni fiton derbin prizrenas, nis sezonin me stil

Më Shumë

Lajme

UÇK-ja, përsëri i bën bashkë shqiptarët si dikur!

Nga Zafir Berisha UÇK-së si guerilja më e suksesëshme e shekullit 20, ishte edhe si rezultatë i shqiptarëve që erdhën nga e gjithë bota dhe...
Lajme

Kryeziu: Gjykata në Hagë e padrejtë, koha për unitet kombëtar

Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Kadri Kryeziu, ka bërë thirrje për unitet përtej ndarjeve politike dhe interesave të ditës, në mbrojtje të dinjitetit...

Ja me cilën parti pret bashkëpunim Shaqir Totaj në Prizren

Numërrohen rreth 25% të votave në Suharekë, AAK 45.44%, LDK 32.54%

Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi do të maten me votë edhe një herë në balotazh

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim përfaqësuesit e projektit britanik “Integriteti Gjyqësor”

Qyteti i balotazhit/ Komuna që u qeveris nga LDK, PDK dhe VV – historiku i zgjedhjeve në Prizren

Pse fiton kombëtarja e Shqipërisë

Dy pistoleta sekestrohen në Prizren

Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

Nait Hasani kërkon dorëheqjen e kryetarit të PDK-së

Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

Florentina Kallaba do të ndajë drejtësinë në Kampionatin Botëror të vajzave në futsall

Legjenda e Kiss, Ace Frehley ndërron jetë në moshën 74-vjeçare

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne