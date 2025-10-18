14 C
Prizren
E shtunë, 18 Tetor, 2025
type here...

Lajme

KQZ nis publikimin e rezultateve të votave me postë – në Dragash LDK merr shumicën

By admin

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dje njoftoi se në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve ka filluar procesi i numërimit të votave që i takojnë votimit jashtë Kosovës, i realizuar përmes postës nga 17 shtatori deri më 11 tetor 2025.

KQZ tek sot ka nisur publikimin e rezultateve të votave me postë në disa komuna.

Në Dragash janë numëruar 88,89% e këtyre votave dhe 54.08% prej tyre apo 1014 i ka marrë kandidati i LDK-së, Behxhet Xheladini.

Ndërkaq, 26.83% apo 503 vota i ka marrë kandidati i PDK-së, Shaban Shabani, i cili pasohet nga ai i Vetëvendosjes, Filiz Mustafa, i cili mori 17.44% të votave apo 327 vota./Express/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Promovohen në Prizren dy libra që ruajnë trashëgiminë e Opojës

Më Shumë

Opinione

Pse fiton kombëtarja e Shqipërisë

BEN BLUSHI Me rastin e fitores së Kombëtares ndaj Serbisë po ribotoj këtë shkrim që besoj i shkon kësaj dite. Shqiptarët luajnë futboll prej gati 100...
Lajme

Pjesëmarrje e ulët në mëngjesin zgjedhor në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Procesi i votimit në Qendrën e Votimit 2002 në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit ka nisur me pjesëmarrje të ulët të qytetarëve. Edhe pse kjo qendër...

Promovohen në Prizren dy libra që ruajnë trashëgiminë e Opojës

Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)

Nënë e vajzë të plagosura rëndë – shefi i Emergjencës në Prizren tregon gjendjen e tyre

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

PDK-ja i përgjigjjet Abrashit: Prizreni zgjodhi punën, jo arrogancën

Sot derbi prizrenas ndez Ligën e Parë

Driton Selmanaj me 1,534 vota më pak se LDK-ja në Prizren

Aksione të Policisë në Prizren e qytete tjera – arrestohen 52 persona për prostitucion

Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

Lulzim Fejzullahi – Nga pjatalarës në një prej afaristëve më të suksesshëm shqiptarë në Austri

“UÇK marshon” drejt Tiranës, pamje nga pika kufitare në Vërmicë

Sekuestrohen dy armë dhe 82 fishekë në Korishë të Prizrenit

Protesta kundër Gjykatës Speciale në Tiranë: Rruga e Kombit pa pagesë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne