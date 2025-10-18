Zgjedhjet lokale në Prizren/ Renditja e kandidatëve të LDK-së për Kuvend

Pas përfundimit të numërimit të votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë publikuar rezultatet për kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit.
Sipas të dhënave zyrtare, kandidati më i votuar nga kjo listë është Driton Selmanaj me 8,027 vota, i ndjekur nga Florent Ukaj me 926 vota dhe Qemal Krasniqi me 710 vota.
Më poshtë gjeni renditjen e plotë të kandidatëve të LDK-së sipas numrit të listës dhe votave të marra:
1. Driton Selmanaj – 8,027 vota
2. Florent Ukaj – 926 vota
3. Ajlin Shishko – 200 vota
4. Agron Dida – 123 vota
5. Haziz Hodaj – 455 vota
6. Filiz Vata – 146 vota
7. Arianit Nushi – 129 vota
8. Sadije Jakupi – 223 vota
9. Bajram Kastrati – 362 vota
10. Agnesa Sinanaj Gavazaj – 278 vota
11. Qemal Krasniqi – 710 vota
12. Nderim Kadrijaj – 168 vota
13. Marin Përgjoka – 369 vota
14. Fjolla Berisha Dorambari – 168 vota
15. Tafil Kalimashi – 317 vota
16. Mimoza Memaj – 346 vota
17. Pjetër Gruda – 109 vota
18. Arsim Hoxhaj – 205 vota
19. Jusuf Vraniqi – 20 vota
20. Fejzë Kabashi – 211 vota
21. Kujtesa Kabashi Shatri – 194 vota
22. Islam Bajrami – 95 vota
23. Arlind Kryeziu – 103 vota
24. Albana Kastrati – 72 vota
25. Mehmet Ahmetaj – 205 vota
26. Arben Hoxha – 74 vota
27. Miranda Kukaj – 207 vota
28. Dardan Duja – 42 vota
29. Ardit Hoxhaj – 158 vota
30. Albana Salihi – 149 vota
31. Ibrahim Rama – 46 vota
32. Avdirrahman Gashi – 43 vota
33. Melarda Berisha – 39 vota
34. Lindi Rogova – 14 vota
35. Sara Tërpuni – 54 vota
36. Arlinda Krasniqi – 35 vota
37. A?if Džaferi – 78 vota
38. Ganimete Kurtaj – 15 vota
39. Ambroz Tomrecaj – 36 vota
40. Nexhmedin Kastrati – 133 vota
41. Muharem Zaplluzha – 21 vota
42. Vjosa Duraj – 27 vota
43. Famil Ninaj – 18 vota
44. Fatmira Dedari – 12 vota
45. Astrit Temaj – 427 vota
