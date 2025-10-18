12.3 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Zgjedhjet lokale në Prizren/ Kandidatët e Bashkimit Demokratik dhe votat që morën

By admin

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet  për kandidatët e Bashkimit Demokratik për Kuvendin Komunal të Prizrenit, pas përfundimit të numërimit të votave.

Sipas të dhënave zyrtare, kandidati më i votuar nga kjo listë është Shukri Quni me 3,940 vota, i ndjekur nga Sefidin Islamaj me 445 vota dhe Edin Shehu me 441 vota.

Më poshtë gjeni renditjen e plotë të kandidatëve të Bashkimit Demokratik sipas numrit të listës dhe votave të marra:
1. Shukri Quni – 3,940 vota
2. Edin Shehu – 441 vota
3. Shukrije Berisha – 218 vota
4. Pranverim Berisha – 259 vota
5. Ramadan Tarashaj – 206 vota
6. Lirija Bytyqi – 94 vota
7. Gani Gërmizaj – 166 vota
8. Bujar Pulaj – 185 vota
9. Edona Bajrami Qengaj – 37 vota
10. Shani Berisha – 146 vota
11. Ismet Buduri – 70 vota
12. Liridona Veçgishti – 305 vota
13. Veton Gashi – 62 vota
14. Nebi Duraj – 187 vota
15. Shkurte Krasniqi – 49 vota
16. Lazer Kajtazi – 18 vota
17. Bardhyl Ukimeraj – 32 vota
18. Antigona Sokoli – 9 vota
19. Petrit Gjemollari – 69 vota
20. Sefidin Islamaj – 445 vota
21. Adelina Sope – 74 vota
22. Qazim Çoçaj – 26 vota
23. Bejtullah Ibrahimi – 152 vota
24. Vlera Xhabali Tushaj – 22 vota
25. Venhard Gota – 36 vota
26. Samir Elmazi – 28 vota
27. Medine Berisha – 60 vota
28. Barlet Karjadiu – 10 vota
29. Valon Xhoxhaj – 65 vota
30. Anila Ponik – 105 vota
31. Byrhan Thaqi – 92 vota
32. Lindor Shehu – 7 vota
33. Blerta Islamaj – 13 vota
34. Enver Ramadanaj – 102 vota

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zgjedhjet lokale në Prizren/ Renditja e kandidatëve të LDK-së për Kuvend
Next article
Zafir Berisha për balotazhin në Prizren: Do t’i mpreh sërish gërshërët

Më Shumë

Fokus

Aksione të Policisë në Prizren e qytete tjera – arrestohen 52 persona për prostitucion

Policia e Kosovës ka zhvilluar një sërë aksionesh në disa qytete të vendit, përfshirë Prizrenin, që kanë rezultuar me arrestimin e 52 personave të...
Fokus

Ndalohen 110 litra vaj ulliri të padeklaruar në pikën kufitare të Vërmicës

Zyrtarët doganorë në pikën kufitare të Vërmicës kanë ndaluar një automjet për kontroll të dytë në orët e hershme të mëngjesit, rreth orës 07:00,...

Florentina Kallaba do të ndajë drejtësinë në Kampionatin Botëror të vajzave në futsall

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

Prizreni i bashkohet protestës së madhe në mbrojtje të UÇK-së

Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi do të maten me votë edhe një herë në balotazh

Prizren/Një muaj paraburgim burrit që theri partneren dhe të bijën e saj

Exit Polli i Klan Kosovës për Prizren: Shaqir Titaj i PDK-së bindshëm i pari

Rezultatet në KQZ, kjo është renditja në Prizren pasi janë numëruar votat e para

Driton Selmanaj me 1,534 vota më pak se LDK-ja në Prizren

Nënë e vajzë të plagosura rëndë – shefi i Emergjencës në Prizren tregon gjendjen e tyre

Rexhaj: Në balotazh do të ketë ndryshim në Prizren

Spitali i Prizrenit: Nëna dhe bija që u plagosën nga bashkëshorti, në gjendje stabile

Protesta kundër Gjykatës Speciale në Tiranë: Rruga e Kombit pa pagesë

Prizren: Konfiskohet BMW XM me targa zvicerane, drejtuesi me 114 gjoba nën ndalesë

Prizren: Numërohen mbi 94 për qind e votave për asamble, ky është rezultati

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne