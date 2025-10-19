12.1 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
Babai raporton zhdukjen e vajzës 15-vjeçare në Prizren

By admin

Një 15-vjeçare raportohet të jetë zhdukur në rrugën “Aziz Kelmendi” në Prizren.

Rastin në Polici e ka paraqitur babai i të miturës, e që sipas tij, vajza është larguar nga shtëpia katër ditë më parë dhe nuk dihet gjë për vendndodhjen e saj.

“Më 18.10.2025 ankuesi m/k ka njoftuar policinë se vajza e tij 15 vjeçare ka dal nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e saj. Rasti nën hetime”, thuhet në raportin 24-orësh.

Raporti ditor i PK’së, mbi 1500 gjoba dhe 64 aksidente trafiku
50 fishekë dhe marihuanë nën gomën rezervë, arrestohet në Vërmicë një shtetas shqiptar

