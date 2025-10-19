12.1 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
50 fishekë dhe marihuanë nën gomën rezervë, arrestohet në Vërmicë një shtetas shqiptar

By admin

 

Policia e Kosovës në raportin 24 orësh bën të ditur se fishekët ishin të kalibrit 9mm, derisa njofton se tek i dyshuari është gjetur dhe sekuestruar edhe një sasi prej 0.58 gramëve substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë.

“SPK Vërmicë / 18.10.2025 – 20:35. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë për shkak se gjatë kontrollit së bashku me oficerët doganor në pikën kufitare në Vërmicë nën gomë rezervë të veturës është gjetur një kuti me 50 fishekë të kalibrit 9mm. Po ashtu tek i dyshuari (në xhep) është gjetur dhe sekuestruar një sasi prej 0.58 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë”, njofton PK.

Babai raporton zhdukjen e vajzës 15-vjeçare në Prizren
Derbi i madh kosovar: Liria përballet me Vëllaznimin të mërkurën në Prizren

