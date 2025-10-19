50 fishekë dhe marihuanë nën gomën rezervë, arrestohet në Vërmicë një shtetas shqiptar

Policia e Kosovës në raportin 24 orësh bën të ditur se fishekët ishin të kalibrit 9mm, derisa njofton se tek i dyshuari është gjetur dhe sekuestruar edhe një sasi prej 0.58 gramëve substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë.
“SPK Vërmicë / 18.10.2025 – 20:35. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë për shkak se gjatë kontrollit së bashku me oficerët doganor në pikën kufitare në Vërmicë nën gomë rezervë të veturës është gjetur një kuti me 50 fishekë të kalibrit 9mm. Po ashtu tek i dyshuari (në xhep) është gjetur dhe sekuestruar një sasi prej 0.58 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë”, njofton PK.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren