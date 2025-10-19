12.1 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
type here...

Sport

Derbi i madh kosovar: Liria përballet me Vëllaznimin të mërkurën në Prizren

By admin

Pas fitoreve të arritura këtë javë, skuadrat e Lirisë dhe Vëllaznimit do të përballen të mërkurën në stadiumin “Perparim Thaçi” në Prizren, në një nga derbit më të zjarrtë të futbollit kosovar.

Ky duel mbetet një ndër më të veçantët në futbollin kosovar, pasi në ndeshjet e fundit ka prodhuar shumë tensione për shkak të rivalitetit të fortë, traditës, si dhe episodeve të dhunës që shënuan përballjen e sezonit të kaluar. Gjithashtu, tensionet mes tifozëve “Kuqezinjet e Jakoves” dhe “Arpagjikëve” të Prizrenit janë shtuar edhe më shumë pas polemikave rreth një baneri të diskutueshëm.

Të gjitha sytë tani janë drejt Prizrenit, ku pritet një atmosferë elektrizuese dhe një përballje që do të tregojë kush do ta fitojë derbin e madh të futbollit kosovar: Liria apo Vëllaznimi?/duelisportiv

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
50 fishekë dhe marihuanë nën gomën rezervë, arrestohet në Vërmicë një shtetas shqiptar
Next article
Derbi Peja–Ylli luhet sot në Therandë

Më Shumë

Lajme

E trishtë: Varroset sot i riu 17-vjeçar që humbi jetën me motor në Prizren

  Sot në orën 16:00 do të varroset në varrezat e Arbanës i riu 17-vjeçar nga Prizreni, i cili humbi jetën dje në një aksident...
Fokus

Spitali i Prizrenit: Nëna dhe bija që u plagosën nga bashkëshorti, në gjendje stabile

Dy viktimat, nëna dhe bija që u therën me thikë në orët e para të së premtes nga bashkëshorti, përkatësisht babai, janë në gjendje...

Aksidenti i rëndë në autostradën Prishtinë-Prizren

Ndalohen 110 litra vaj ulliri të padeklaruar në pikën kufitare të Vërmicës

Legjenda e Kiss, Ace Frehley ndërron jetë në moshën 74-vjeçare

21 vjet nga tragjedia e maturantëve të Malishevës

Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

360 kg mish dhe bombola gazi të padeklaruara ndalohen në Vërmicë

Driton Selmanaj me 1,534 vota më pak se LDK-ja në Prizren

KQZ nis publikimin e rezultateve të votave me postë – në Dragash LDK merr shumicën

Policia ndalon dy persona në Prizren – dyshohet se kishin bërë pazare me vota për 120 euro

Prizreni i bashkohet protestës së madhe në mbrojtje të UÇK-së

UÇK-ja, përsëri i bën bashkë shqiptarët si dikur!

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

Abrashi akuzon PDK-në për blerje të votave në Prizren

50 fishekë dhe marihuanë nën gomën rezervë, arrestohet në Vërmicë një shtetas shqiptar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne