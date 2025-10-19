12.1 C
Sport

Derbi Peja–Ylli luhet sot në Therandë

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll vazhdon me javën e dytë, ku ndeshja më e pritshme është derbi ndërmjet GO+ Peja dhe Golden Eagle Ylli, raporton PrizrenPress.

Pejanët e nisën sezonin me fitore në udhëtim ndaj Trepçës, ndërsa therandasit u mposhtën në shtëpi nga Sigal Prishtina, duke bërë që sfida e sotme të ketë rëndësi të madhe për të dyja ekipet.

Për shkak të palestrës së Pejës, e cila po përdoret për numërimin e votave nga Zgjedhjet Lokale, ndeshja do të zhvillohet në Therandë dhe do të nisë në orën 16:00.

Ky derbi pritet të sjellë emocione të mëdha për tifozët dhe mbetet një nga ndeshjet kryesore të javës së dytë të Superligës./PrizrenPress.com

