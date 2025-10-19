14.7 C
Prizren
Vdes Sam Rivers, basisti i Limp Bizkit, në moshën 48-vjeçare

Sam Rivers, basisti dhe bashkëthemeluesi i grupit të njohur nu-metal Limp Bizkit, ka ndërruar jetë më 18 tetor 2025, në moshën 48-vjeçare. Lajmin e konfirmoi vetë banda, duke e përshkruar si “shpirtin e tingujve” të grupit, raporton PrizrenPress.

Rivers kontribuoi në hite si “Break Stuff” dhe “Nookie” dhe ishte pjesë e grupit që nga debutimi i albumit të parë në vitin 1997. Pas një sëmundjeje të mëlçisë dhe një transplanti në 2017, ai u rikthye në skenë dhe performoi deri në vitin 2025.

Vdekja e tij ka tronditur botën e muzikës, duke lënë një boshllëk të madh në skenën nu-metal. Banda ka kërkuar respektimin e privatësisë së familjes në këtë moment të vështirë./PrizrenPress.com

