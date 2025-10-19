Vdes Sam Rivers, basisti i Limp Bizkit, në moshën 48-vjeçare

Sam Rivers, basisti dhe bashkëthemeluesi i grupit të njohur nu-metal Limp Bizkit, ka ndërruar jetë më 18 tetor 2025, në moshën 48-vjeçare. Lajmin e konfirmoi vetë banda, duke e përshkruar si “shpirtin e tingujve” të grupit, raporton PrizrenPress.
Rivers kontribuoi në hite si “Break Stuff” dhe “Nookie” dhe ishte pjesë e grupit që nga debutimi i albumit të parë në vitin 1997. Pas një sëmundjeje të mëlçisë dhe një transplanti në 2017, ai u rikthye në skenë dhe performoi deri në vitin 2025.
Vdekja e tij ka tronditur botën e muzikës, duke lënë një boshllëk të madh në skenën nu-metal. Banda ka kërkuar respektimin e privatësisë së familjes në këtë moment të vështirë./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/