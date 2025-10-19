14.7 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
type here...

Sport

United Basketball fiton bindshëm ndaj Junior 06

By admin

United Basketball ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Junior 06 me rezultat 87:73 (30:16, 25:20, 18:18, 14:19), në kuadër të Superliga Femrat, raporton PrizrenPress.

Skuadra vendase dominoi pjesën më të madhe të takimit, duke e ndërtuar epërsinë që nga fillimi. Pas tre periudhave të para të forta 30:16, 25:20, 18:18, KB United e menaxhoi me qetësi lojën, për ta mbyllur ndeshjen me 14 pikë dallim.

P. Powell ishte e pandalshme në parket, duke udhëhequr skuadrën me 29 pikë dhe 16 kërcime, ndërsa D. Brown kontribuoi me 24 pikë, 6 asistime dhe 6 kërcime.

Në anën tjetër, për Junior 06, L. Carter spikati me 19 pikë dhe 9 kërcime, ndërsa M. Izumi shtoi 12 pikë./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes Sam Rivers, basisti i Limp Bizkit, në moshën 48-vjeçare
Next article
Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

Më Shumë

Kulture

Shtjefën Gjeçovi dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit

Autor: Mr.Sc. Shaban Osmanollaj Kontributi i Shtjefën Gjeçovit (1874–1929) në mbledhjen, sistemimin dhe botimin e Kanunit të Lekë Dukagjinit, është një ndër monumentet më të...
Lajme

Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

Në komunën e Rahovecit janë numëruar 100% e votave të mërgatës. Sipas rezultateve të publikuara nga KQZ, kandidati më i votuar nga diaspora është Burim...

Totaj: Do të vazhdojmë edhe katër vite në Prizren

78 për qind e votave të numëruara në Prizren/ Ja si renditen kandidatët e PDK-së

Shaqir Totaj shpall fitoren në Prizren: Do ta udhëheqim qytetin edhe 4 vitet e ardhshme

P.C Prizreni fiton derbin prizrenas, nis sezonin me stil

360 kg mish dhe bombola gazi të padeklaruara ndalohen në Vërmicë

Debutim dinjitoz i Bashkimit në FIBA Europe Cup

Zafir Berisha pas rezultateve preliminare: Kam marrë ofertë nga PDK-ja dhe VV-ja, të gjitha opsionet i kam hapur

Drini i Bardhë rikthehet te fitoret, mposht Arbërinë në Dobraj

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Ndalohen disa raste të tentimeve për shmangie doganore në Vërmicë

Aksidenti i rëndë në autostradën Prishtinë-Prizren

Lulzim Fejzullahi – Nga pjatalarës në një prej afaristëve më të suksesshëm shqiptarë në Austri

Fitore historike në Stokholm: Kosova trondit Suedinë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne