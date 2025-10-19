10.7 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

By admin

Ka përfunduar numërimi i votave me postë për komunën e Prizrenit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidati i PDK-së njëherësh kryetari aktual Shaqir Totaj, i ka marrë 566 vota apo 31.73 për qind.

Kurse, kundërkandidati nga VV-ja Artan Abrashi, i ka 594 vota apo 33.30 për qind.

Dallimi mes Abrashit dhe Totajt, është vetëm 28 vota.

E kandidati nga LDK-ja Driton Selmanaj, ka marrë 203 vota 11.38 për qind të votave.

Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi, do të garojnë për postin e të parit të Prizrenit në balotazhin e 9 nëntorit.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren
Next article
Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

Më Shumë

Sport

Heroi i ndeshjes me Serbinë, Rei Manaj, shpërnda mesazhin: Ishte për Kosovën

Pas një nate historike për Kombëtaren shqiptare, Rey Manaj është shndërruar në simbolin e fitores ndaj Serbisë. Sulmuesi kuqezi realizoi një gol spektakolar që...
Fokus

Promovohen në Prizren dy libra që ruajnë trashëgiminë e Opojës

Dy libra që ndriçojnë trashëgiminë shpirtërore dhe folklorike të trevës së Opojës  së Dragashit janë promovuar në Prizren. Librat “Materiale nga etnokultura e Opojës” i...

Në Dragash mbahet “Karvani për Promovimin e Shëndetit”

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Nait Hasani kërkon dorëheqjen e kryetarit të PDK-së

Totaj: Do të vazhdojmë edhe katër vite në Prizren

PDK-ja i përgjigjjet Abrashit: Prizreni zgjodhi punën, jo arrogancën

Ndalohen disa raste të tentimeve për shmangie doganore në Vërmicë

KQZ nis publikimin e rezultateve të votave me postë – në Dragash LDK merr shumicën

Sonte promovohen dy libra në Prizren

Peja fiton derbin verdhezi në Suharekë

Punime në rrugën Kobaj–Grazhdanik për zëvendësimin e gypit të ujësjellësit

Derbi i madh kosovar: Liria përballet me Vëllaznimin të mërkurën në Prizren

Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 1900 gjoba në trafik

Si mund të përfitojë Kosova nga deliri i Donald Trump

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne