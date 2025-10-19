10.7 C
Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

Ballkani, ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Dukagjinit me rezultat 2:0, në ndeshjen e zhvilluar në Suharekë, e vlefshme për javën e nëntë të Albi Mall Superligës, raporton PrizrenPress.

Skuadra e drejtuar nga Orges Shehi dominoi ndeshjen dhe realizoi të dy golat në pjesën e dytë. Rezultatin e zhbllokoi Almir Kryeziu në minutën e 53-të, ndërsa në minutën e 75-të portieri Cyrus Margono shënoi autogol, duke vulosur fitoren e vendasve.

Kjo ishte fitorja e tretë radhazi në Suharekë për Ballkanin dhe një tjetër dëshmi e formës së mirë që po kalon skuadra portokalli. Në ndeshjen e radhës, Ballkani do të përballet në shtëpi me Gjilanin./PrizrenPress.com

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati
Peja fiton derbin verdhezi në Suharekë

