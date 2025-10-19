Çikat e Bashkimit shkëlqejnë në Prishtinë

Bashkimi ka dalë fitues me rezultat bindës 96:74 (26:18, 31:12, 23:17, 16:27) ndaj Trepçës, në kuadër të Superliga Femrat, raporton PrizrenPress.
Prizrenaset vendosën ritmin e lojës qysh në fillim, ndërsa periudha e dytë me 31:12 ua hapi rrugën drejt një epërsie të pakthyeshme. Deri në fund, Bashkimi e mbajti kontrollin dhe e çoi ndeshjen në mbyllje të qetë me diferencë të lartë.
Aulona Muhadri shkëlqeu te Bashkimi me 21 pikë, 15 kërcime dhe 4 asistime, kurse te Trepça, më e dalluara ishte Miyu Mizukawa me 18 pikë, 10 kërcime dhe 5 asistime./PrizrenPress.com
