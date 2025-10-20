11.7 C
Prizren
E hënë, 20 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Digjet stalla me ushqim bagëtish në Rahovec

By admin

Policia e Kosovës ka njoftuar se një stallë e mbushur me ushqim bagëtish është përfshirë nga zjarri në rrugën “Fahri Fazliu” në Rahovec, të dielën.

 

Si pasojë, është djegur ushqimi për bagëti dhe një motokultivator.

“Është raportuar se është përfshirë nga zjarri një stallë e mbushur me ushqim bagëtishë ku është djegur ushqimi për bagëti si dhe një motokultivator. Në vendin e ngjarjes kanë dalë  njësitet policore dhe zjarrfikësit. Lidhur me rastin është njoftuar eksperti i zjarrit dhe prokurori”, thuhet në njoftimin e PK-së.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
“Drama” në Rahovec, kandidati i LVV-së kalon në balotazh
Next article
E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Më Shumë

Lajme

Fitoi bindshëm Malishevën, Kastrati tregon projektet e reja për qytetin

Ekrem Kastrati nga Nisma Socialdemokrate ka fituar edhe një mandat si kryetar i Komunës së Malishevës, duke shmangur balotazhin.   https://prizrenpress.com/421746-2h/ Në emisionin “Fol me Arin” në...
Lajme

Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

Në komunën e Rahovecit janë numëruar 100% e votave të mërgatës. Sipas rezultateve të publikuara nga KQZ, kandidati më i votuar nga diaspora është Burim...

Heroi i ndeshjes me Serbinë, Rei Manaj, shpërnda mesazhin: Ishte për Kosovën

Raporti ditor i PK’së, mbi 1500 gjoba dhe 64 aksidente trafiku

Punimet në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren drejt përfundimit

78 për qind e votave të numëruara në Prizren/ Ja si renditen kandidatët e PDK-së

PDK kërkon ndërhyrjen e KQZ-së në Malishevë: Procesi i numërimit po rrezikohet!

Driton Selmanaj me 1,534 vota më pak se LDK-ja në Prizren

Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

360 kg mish dhe bombola gazi të padeklaruara ndalohen në Vërmicë

Florentina Kallaba do të ndajë drejtësinë në Kampionatin Botëror të vajzave në futsall

Prizreni i bashkohet protestës së madhe në mbrojtje të UÇK-së

Suspendohen dy policë në Rahovec për keqpërdorim të detyrës

Sekuestrohen dy armë dhe 82 fishekë në Korishë të Prizrenit

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

Zafir Berisha për balotazhin në Prizren: Do t’i mpreh sërish gërshërët

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne