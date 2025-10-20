Një person është arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin se ka sulmuar fizikisht një qytetar tjetër, duke i shkaktuar lëndime trupore me një mjet të mprehtë.
Sipas raportit policor, i dyshuari mashkull kosovar ka goditur viktimën (gjithashtu mashkull kosovar) me brisk, duke i shkaktuar lëndime në dorë.
Pas arrestimit, i dyshuari është intervistuar dhe me vendim të prokurorit të rastit është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet janë në vazhdim.
