Kandidati i LDK-së në Rahovec s’e mbërrin balotazhin për pak, kandidati i LVV-së mori 75 vota më shumë dhe do të garojë me Latifin e AAK-së

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Rahovecit, Ali Dula ka fituar në një garë të ashpër me kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Burim Krasniqi për një vend në garën e balotazhit me Smajl Latifin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili është në vend të parë.

Sipas rezultateve të përmbledhura, ku përfshihen votat e rregullta, ato me kusht dhe me postë, kandidati i AAK-së prin me 37.18% të votave.

Në vendin e dytë ndodhet Dula me 5,181 vota (23.92%).

Kandidati i LVV-së ka vetëm 75 vota më shumë se Krasniqi i LDK-së, që numëron 5,106 vota (23.58%).

 

 

