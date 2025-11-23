6.7 C
Prizren
E diel, 23 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Laurinë Gashi në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

By admin
Screenshot

Xhudistja kosovare Laurinë Gashi ka arritur të kalojë në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025 pas një performancë të shkëlqyer në çerekfinale, ku mposhti polaken Tetiana Kyryliuk me Ippon.

Në gjysmëfinale, Laurinë do të përballet me kroaten Valentina Zivkovic, raporton PrizrenPress.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Enise Zijade mposht serben Simic, kalon në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025
Next article
Armend Xhoxhaj mposht finlandezin Niklas Räsänen dhe rrëmben titullin WBO Europe

Më Shumë

Fokus

Më 28 Nëntor në Prizren do të zbulohet shtatorja e heroit të kombit, Tahir Sinani

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim kryetarin e OVL të UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, përfaqësuesin e Shoqatës...
Fokus

Incident në Prizren: Theret me thikë 14 vjeçarja, shoqërohet në polici 12 vjeçari

Një incident ka ndodhur mes dy të miturve në një shkollë fillore të Prizrenit, paraditen e sotme. Si pasojë e kësaj mosmarrëveshje, një vajzë...

Fshehu drogën në trup, kapet një i dyshuar në pikën kufitare të Vërmicës

Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit

U mbajt edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës në Prizren

Nesër i jepet lamtumira e fundit veprimtarit Lumni Lushaj

Fushata për zgjedhjet e parakohshme nis më 17 dhjetor

Veteranit të UÇK-së, Lumni Lushaj, i jepet lamtumira e fundit në Gjonaj të Hasit

Punime për debllokimin e kanalizimit në lagjen “Bajram Curri” në Prizren

Drejtoria e Arsimit në Prizren forcon bashkëpunimin me Institutin Pedagogjik të Kosovës

Prizren, vidhen mbi 50 mijë euro stoli ari

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 2100 gjoba në trafik

Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

Nesër vëmendja zhvendoset në Prizren: Dy ndeshje që premtojnë zjarr në parket

Gropat dhe ndërgjegjja e humbur

120 euro u ble një votë në zgjedhjet lokale, u ngrihet aktakuzë dy personave në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne