Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
Fitore historike: Shqipëria mposht Serbinë

By admin

Kombëtarja e Shqipërisë ka shënuar fitore historike, duke mposhtur Serbinë me rezultatin 1–0 në stadiumin e Leskovcit. Ndeshja u zhvillua në një atmosferë të ndezur dhe plot tension, por kuqezinjtë treguan karakter, disiplinë dhe profesionalizëm deri në fund.

Golin e vetëm të ndeshjes e shënoi Rey Manaj, në minutën e 46-të të pjesës së parë. Pas një topi të rikthyer nga mbrojtja serbe, Manaj nuk hezitoi: lëshoi një goditje të fuqishme nga jashtë zonës, duke e dërguar topin në këndin e djathtë të portës. Portieri serb Djordje Petroviqc nuk pati asnjë mundësi reagimi.

Në pjesën e dytë, Shqipëria mbrojti me inteligjencë rezultatin, duke kontrolluar lojën përmes pasimeve të sigurta dhe daljes në kundërsulm. Armando Broja dhe Mirlind Daku krijuan raste të rrezikshme për golin e dytë, por pa arritur të finalizojnë.

Në anën tjetër, mbrojtja shqiptare – me Gjimshitin, Ismajlin dhe Hysajn – funksionoi në mënyrë perfekte, duke mbyllur çdo hapësirë ndaj sulmeve serbe.

Ndeshja u shoqërua me provokime të shumta nga tifozët serbë, që shpalosën banera politikë dhe lëshuan thirrje fyese ndaj Shqipërisë dhe Kosovës, por skuadra e Sylvinhos tregoi pjekuri të lartë në fushë.

