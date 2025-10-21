KRU “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar konsumatorët se, për shkak të nivelit të ulët të burimeve, do të aplikohen reduktime të furnizimit me ujë në disa zona dhe lagje, raporton Telegrafi.
Orarin e reduktimeve, konsumatorët mund ta shikojnë si më poshtë, duke shikuar në bazë të lagjeve në të cilat do të aplikohet.
Orari i reduktimeve:
Lagjja “Bajram Curri” — 21:00 – 06:00;
Lagjja “Arbana” — 08:00 – 17:00;
Lagjja “Jeta e Re” — 08:00 – 17:00;
Lagjja “Ortakoll” — 07:00 – 12:00;
Fshati “Vlashnje” — 21:00 – 06:00;
Rruga “Besim Shala” — 21:00 – 06:00;
Rruga “Ismet Jashar Kumanova” — 10:00 – 15:00;
Rruga “Salajdin Berisha” — 10:00 – 15:00;
Rruga “Hafiz Ismail Haki” — 15:00 – 23:00;
Rruga “Fahredin Hoti” dhe rrugët dytësore — 06:00 – 21:00;
Rruga “Jusuf Gërvalla” — 16:00 – 21:00.