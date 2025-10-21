18 C
Prizren
E martë, 21 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Suharekë, gjobat e trafikut dorëzohen në shtëpi

By admin

Sipas njoftimit, kundërvajtësit janë identifikuar përmes kamerave të sigurisë që ndodhen në qytet dhe monitorohen nga policia.

Policia informon sërish qytetarët se janë të detyruar të zbatojnë rregullat e trafikut, me qëllim që së bashku rrugët të bëhen më të sigurta dhe më të kalueshme.

“Kundërvajtësit, përveç që mund të ndalohen drejtpërdrejt nga patrullat policore, mund të identifikohen edhe përmes kamerave të sigurisë. Nëse keni kryer një kundërvajtje dhe ajo është regjistruar nga kamerat, në bazë të këtij regjistrimi do t’ju shqiptohet gjoba përkatëse, e cila do t’ju dërgohet në shtëpi përmes Postës së Kosovës. Respektoni rregullat në komunikacion – mos rrezikoni veten dhe të tjerët”, thuhet tutje në njoftim./ PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Njoftim për reduktime të furnizimit me ujë në disa zona të Prizrenit
Next article
Latifi vlerëson punën në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët e Rahovecit

Më Shumë

Fokus

Ja me cilën parti pret bashkëpunim Shaqir Totaj në Prizren

Kryetari aktual i Prizrenit Shaqir Totaj, ka treguar se me cilën parti pret bashkëpunim. Totaj, i ftuar në “Edicionin Special” në Klan Kosova, tha se...
Fokus

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

Ka përfunduar numërimi i votave me postë për komunën e Prizrenit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidati i PDK-së njëherësh kryetari aktual Shaqir Totaj,...

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim përfaqësuesit e projektit britanik “Integriteti Gjyqësor”

Sot derbi prizrenas ndez Ligën e Parë

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Sonte promovohen dy libra në Prizren

Zgjedhjet lokale në Prizren/ Renditja e kandidatëve të LDK-së për Kuvend

Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

360 kg mish dhe bombola gazi të padeklaruara ndalohen në Vërmicë

Qazim Thaçi – Zëri poetik nga Prizreni që mban gjallë kujtesën kombëtare

Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

Legjenda e Kiss, Ace Frehley ndërron jetë në moshën 74-vjeçare

Si e bëri për vete yllin shqiptar? Callum Turner flet për lidhjen me Dua Lipën

PDK kërkon ndërhyrjen e KQZ-së në Malishevë: Procesi i numërimit po rrezikohet!

Kryeziu: Gjykata në Hagë e padrejtë, koha për unitet kombëtar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne