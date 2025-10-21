18 C
Prizren
E martë, 21 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Latifi vlerëson punën në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët e Rahovecit

By admin

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, ka marr pjesë në takimin e tretë periodik për këtë vit me personelin shëndetësor, ku u vlerësua puna e vazhdueshme dhe rezultatet e arritura në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët e Rahovecit.

Sipas tij, gjatë periudhës janar – shtator 2025, në QKMF “Dr. Fahredin Hoti” janë ofruar gjithsej 104,795 shërbime shëndetësore, ndër to: 10,059 raste urgjente të trajtuara, 50,606 terapi intramuskulare, 181 mamografi, 7,381 infuzione, 3,674 analiza laboratorike, 3,508 pacientë të trajtuar në stomatologji, 2,162 vizita shtëpiake, prej tyre 780 për nëna dhe fëmijë 0-3 vjeç, si dhe 52 lindje.

“Këto rezultate janë dëshmi e përkushtimit profesional të personelit tonë shëndetësor dhe e kujdesit të vazhdueshëm institucional për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Suharekë, gjobat e trafikut dorëzohen në shtëpi
Next article
Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore – Kastrati përkrah fushatën “Mos hesht” në Malishevë

Më Shumë

Kulture

Qazim Thaçi – Zëri poetik nga Prizreni që mban gjallë kujtesën kombëtare

Nga Nexhbedin Basha Gazetar & poet Qazim Thaçi, poet dhe gazetar nga Prizreni – qyteti që shpesh quhet "kryeqyteti historik i shqiptarëve" dhe Ambasadot i Çaqes...
Lajme

Sot protestohet në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë

Sot, nga ora 17:00 sheshi “Skënderbej” në Tiranë do të jehojë nga thirrjet për drejtësi ndaj ish-udhëheqësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët...

Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup

Spitali i Prizrenit: Nëna dhe bija që u plagosën nga bashkëshorti, në gjendje stabile

Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Legjenda e Kiss, Ace Frehley ndërron jetë në moshën 74-vjeçare

Peja fiton derbin verdhezi në Suharekë

Kandidati i LDK-së në Rahovec s’e mbërrin balotazhin për pak, kandidati i LVV-së mori 75 vota më shumë dhe do të garojë me Latifin...

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e Vetëvendosjes

P.C Prizreni fiton derbin prizrenas, nis sezonin me stil

Derbi i madh kosovar: Liria përballet me Vëllaznimin të mërkurën në Prizren

Protesta kundër Gjykatës Speciale në Tiranë: Rruga e Kombit pa pagesë

Nga kjo e diele do të flemë një orë më shumë, po kalojmë në orën e dimrit

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne