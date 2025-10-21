“Koha për Lirinë” – Prizreni ndizet për duelin me Vëllaznimin

Në qytetin ku futbolli nuk është vetëm sport, por identitet, krenari dhe mënyrë jete, Liria e Prizrenit po hyn në një javë të veçantë emocioni. Këtë të mërkurë, më 22 tetor, në “Ditën e Pazarit”, klubi bardhezi do të përballet me Vëllaznimin e Gjakovës në stadiumin “Përparim Thaçi”, me fillim nga ora 13:00, raporton PrizrenPress.
Kjo ndeshje, e cila pritet të mbledhë një numër të madh tifozësh, shihet si më shumë se një përballje sportive — është simbol i lidhjes së thellë midis qytetit dhe klubit që për dekada ka shkruar histori me djersë e me shpirt.
Në prag të takimit, klubi prizrenas ka lëshuar një thirrje emocionuese për qytetarët, duke u bërë apel që të mbushin shkallët e stadiumit dhe të qëndrojnë pranë skuadrës së zemrës.
“Prizren – koha për Lirinë. Ky qytet nuk e ka futbollin veç sport – e ka identitet, krenari e mënyrë jete. Tash, ma shumë se kurrë, Liria ka nevojë për krejt ju: për të rinjtë që janë e ardhmja, për gjeneratat që kujtojnë dikur, për fëmijët që po rriten me këtë fanellë, për secilin që ka qajt e ka bërtit për këtë klub”, thuhet në njoftimin e klubit.
Nga Liria theksojnë se dashuria për klubin nuk tregohet vetëm në derbin me Dukagjinin, por “ndeshje mbas ndeshje, minutë mbas minute e moment mbas momenti”.
Me ndeshjen e së mërkurës, Liria synon të rikthejë fuqishëm atmosferën e vjetër prizrenase në “Përparim Thaçi”, aty ku breza të tërë kanë përjetuar emocionet e futbollit vendas.
Thirrja përfundon me një mesazh që tashmë është bërë slogan i qytetit: “Hajde n’stadium. Hajde n’shpinë e dytë. Për Lirinë. Për Prizrenin. Për historinë tonë”./PrizrenPress.com
