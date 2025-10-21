11.4 C
Prizren
E mërkurë, 22 Tetor, 2025
type here...

Sport

Prizreni udhëton në Obiliq për përballjen me KEK-un

By admin

Prizreni do të zhvillojë ndeshjen e radhës të kampionatit kundër KEK-ut në stadiumin “Agron Rama” në Obiliq. Takimi do të luhet nesër me fillim nga ora 13:00, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase është përgatitur maksimalisht për këtë sfidë dhe synon të rikthehet me tri pikë të rëndësishme. Atmosfera në ekip është pozitive, me motivim të lartë dhe besim në rezultat të mirë.

“Djemtë tanë janë të përgatitur dhe të motivuar për të dhënë maksimumin në fushë dhe për të arritur fitoren”, thuhet në njoftimin e klubit, që njëkohësisht fton tifozët të jenë pranë skuadrës edhe në këtë sfidë jashtë fushe./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Vajza sulmohet nga ariu në Mamushë, shpëton në momentin e fundit |VIDEO
Next article
Selmanaj, pas rezultateve në Prizren: Gara ishte e vështirë dhe e pabarabartë

Më Shumë

Lajme

Nait Hasani kërkon dorëheqjen e kryetarit të PDK-së

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Nait Hasani, ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të partisë, Memli Krasniqi, i cili kishte thënë se...
Fokus

Dogana ndalon mallra të padeklaruara, drogë dhe municion në Vërmicë

Dogana e Kosovës ka zhvilluar disa aksione kontrolli gjatë fundjavës së kaluar në Pikën Kufitare Vërmicë–Morinë, ku janë sekuestruar mallra të padeklaruara, substanca narkotike...

Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

Njoftim për reduktime të furnizimit me ujë në disa zona të Prizrenit

Kapen dy kosovarë me mbi 27 mijë euro të padeklaruara në kufi me Shqipërinë

Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për dhunë ndaj babait, sulm ndaj policëve dhe dëmtim të zyrës së stacionit policor

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Qazim Thaçi – Zëri poetik nga Prizreni që mban gjallë kujtesën kombëtare

Arrihet koalicioni i parë për balotazh në Prizren

P.C Prizreni fiton derbin prizrenas, nis sezonin me stil

Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Puna nuk ndalet, Smajl Latifi vazhdon punën për ndërtimin e rrugës Rahovec – Xërxë me katër korsi (video)

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne