Prizreni udhëton në Obiliq për përballjen me KEK-un

Prizreni do të zhvillojë ndeshjen e radhës të kampionatit kundër KEK-ut në stadiumin “Agron Rama” në Obiliq. Takimi do të luhet nesër me fillim nga ora 13:00, raporton PrizrenPress.
Skuadra prizrenase është përgatitur maksimalisht për këtë sfidë dhe synon të rikthehet me tri pikë të rëndësishme. Atmosfera në ekip është pozitive, me motivim të lartë dhe besim në rezultat të mirë.
“Djemtë tanë janë të përgatitur dhe të motivuar për të dhënë maksimumin në fushë dhe për të arritur fitoren”, thuhet në njoftimin e klubit, që njëkohësisht fton tifozët të jenë pranë skuadrës edhe në këtë sfidë jashtë fushe./PrizrenPress.com
