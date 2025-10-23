20.8 C
Prizren
E enjte, 23 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Kështu ndahen mandatet në Kuvendin e Prizrenit

By admin

Zgjedhjet komunale të 12 tetorit kanë përfunduar me fitore të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) në Prizren, e cila ka marrë 19,546 vota, duke siguruar 14 ulëse në Asamblenë Komunale.

Pas PDK-së renditet Lëvizja Vetëvendosje (LVV) me 12,882 vota dhe 9 asamblistë, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) zë vendin e tretë me 8,300 vota, që i sigurojnë 6 ulëse në kuvend.

Në vendin e katërt qëndron partia e Zafir Berishës, BDP, me 4,076 vota dhe 3 përfaqësues, ndërsa AAK dhe KDTP do të kenë nga 2 asamblistë secila. Partia Nisma arrin të sigurojë një ulëse.

Ndërkohë, gara për kryetar të komunës do të vendoset në balotazh më 9 nëntor, ku do të përballen Shaqir Totaj nga PDK dhe Artan Abrashi nga Vetëvendosje. Totaj kryeson me 26,383 vota, ndërsa Abrashi ka marrë 19,338, me një diferencë prej rreth 7 mijë votash.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pallacanestro Reggiana, e fortë për Bashkimin
Next article
58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Lajme

Një person godet me brisk një tjetër në Malishevë, dërgohet në mbajtje

Një person është arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin se ka sulmuar fizikisht një qytetar tjetër, duke i shkaktuar lëndime trupore me një...
Fokus

Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Prizren, Besnik Krasniqi, tregon se deri në  nuk ka asnjë marrëveshje koalicioni me ndonjë subjekt politik...

E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Spitali i Prizrenit: Nëna dhe bija që u plagosën nga bashkëshorti, në gjendje stabile

Prizreni udhëton në Obiliq për përballjen me KEK-un

KQZ vendos për rinumërim e dy kutive të votimit në Prizren

78 për qind e votave të numëruara në Prizren/ Ja si renditen kandidatët e PDK-së

Zgjedhjet lokale në Prizren/ Renditja e kandidatëve të LDK-së për Kuvend

Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

Qazim Thaçi – Zëri poetik nga Prizreni që mban gjallë kujtesën kombëtare

Dogana ndalon mallra të padeklaruara, drogë dhe municion në Vërmicë

Sot protestohet në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë

Sonte promovohen dy libra në Prizren

P.C Prizreni fiton derbin prizrenas, nis sezonin me stil

Aktakuzë ndaj shtetasit turk që vrau vajzën e tij me thikë në Prizren

Si e bëri për vete yllin shqiptar? Callum Turner flet për lidhjen me Dua Lipën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne